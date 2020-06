Sieg gegen Rogue : Mit MAD Lions erklimmt LEC-Nachwuchs die Spitze der Tabelle

Berlin Wenn in der europäischen LoL-Liga Fnatic auf G2 trifft, ist das in der Regel das wichtigste Match der Woche. Doch zwei Newcomer-Teams stehlen den Giganten die Show im Kampf um die Tabellenführung.

Im spannenden Spitzenspiel der momentan besten Teams der europäischen League-of-Legends-Liga LEC hat sich MAD Lions gegen Rogue die Tabellenführung gesichert. In rund 32 Minuten konnte sich das spanische Team durchsetzen und steht nun mit sechs Siegen in sieben Spielen an der Spitze.