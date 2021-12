Turnier in Houston : Mit 58 Jahren: Tischtennisspielerin gewinnt WM-Medaille

Xia Lian Ni hat bei der Tischtennis-WM in Houston eine Medaille in Luxemburg gewonnen. Foto: Erik S. Lesser/EPA/dpa

Houston Mit 58 Jahren eine WM-Medaille für Luxemburg zu holen - diese Leistung hat bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Houston die unverwüstliche Xia Lian Ni vollbracht.

Zusammen mit der genau halb so alten Partnerin Sarah De Nutte zog die in China geborene Ausnahmespielerin ins Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs ein.

Xia Lian Ni ist ein Phänomen. Bereits 1983 wurde sie mit ihrem Geburtsland China Mannschafts-Weltmeisterin. 1989 zog sie nach Luxemburg, wechselte zunächst zu Bayer 05 Uerdingen in die deutsche Bundesliga, ehe sie nach einem Jahr auch in ihrer neuen Wahlheimat spielte: in einem Herrenteam, wohlgemerkt.

Seit 1991 tritt sie international für Luxemburg an. 1998 und 2002 gewann sie jeweils den EM-Titel im Einzel. Ihre letzte WM-Medaille war bis zum Beginn des Doppel-Turniers in Houston bereits mehr als 36 Jahre her. 1985 holte sie in diesem Wettbewerb schon einmal Silber - für China.