Deutsche Meisterschaften Melvin Imoudu schwimmt deutschen Rekord über 50 Meter Brust

Isabel Gose holte derweil ihren dritten Titel beim dritten Start. Nach den Erfolgen über 400 und 1500 Meter Freistil schlug die Magdeburgerin auch über 200 Meter als Erste an. Die Marke von 1:56,66 Minuten bedeutete persönliche Bestzeit und genauso die Olympia-Norm wie die 1:57,22 Minuten von Julia Mrozinski aus Eschborn. Ob Gose diese Strecke auch in Paris in Angriff nimmt, ist jedoch nicht sicher. „Ich glaube, die 200 passen nicht so richtig rein“, sagte sie.