Mainz weiter Tabellenführer Meister RB Leipzig strauchelt in VBL CC in EA Sports FC 24

Einen maßgeblichen Anteil an der aktuellen Tabellenposition der Sachsen haben zwei Niederlagen am Mittwoch in der Süd-Ost-Staffel der VBL. Ausgespielt wurden der fünfte bis siebte Spieltag. Sowohl gegen den 1. FC Heidenheim 1846 (3:3; 0:2; 2:4) als auch gegen den FC Augsburg (0:3; 0:3) mussten sich die Leipziger geschlagen geben.