NFL und Rugby : Mehr Football bei ProSieben - NFL-Vertrag verlängert

Sportliches Aushängeschild von ProSieben Maxx und ProSieben sind American Football und die Rugby-WM in Japan. Foto: Peter Kneffel.

Berlin American Football bleibt auch über die am kommenden Freitag beginnende Saison der nordamerikanischen Profiliga NFL hinaus das sportliche Aushängeschild der Sender ProSieben Maxx und ProSieben.

Zumindest in der Spielzeit 2020/21 wird die Sendergruppe Partien aus den USA übertragen. Die Zusammenarbeit ist „über die Saison 2019/20 hinaus verlängert worden“, hieß es am Donnerstagabend bei einem Medientermin in Berlin. Mit der NFL sei vereinbart, die genaue Laufzeit des Vertrages nicht zu veröffentlichen, sagte „ran“-Sportchef Alexander Rösner der Deutschen Presse-Agentur.