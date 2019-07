Porträt einer Sportart : Mehr als nur graziler Auftritt: S Y N C H R O N-Schwimmen

Mehr als nur graziler Auftritt: S Y N C H R O N-Schwimmen

Gwangju Das große Ziel ist die erste deutsche Olympia-Teilnahme im Synchronschwimmen seit 1992.

Marlene Bojer und Daniela Reinhardt beendeten bei der WM in Gwangju die Freie Kür als 19. Für das Ticket für Tokio, das im nächsten Jahr bei einem Wettkampf im Olympia-Ort vergeben wird, müssen sich die beiden steigern. „Eine Olympia-Teilnahme wäre wichtig, damit das dem Sport in Deutschland Aufwind gibt“, sagt Bojer. Reinhardt stufte den WM-Auftritt als „wichtige Standortbestimmung“ für den Sport ein, der mehr als nur einen grazilen Auftritt und ein hübsches Erscheinungsbild im Becken verlangt.

S - wie SCHMINKE: Diese soll dem Ausdruck der Darbietung gerecht werden. Die Wertungsrichter sollen die Schminke auf einige Meter Distanz gut sehen können. Dazu wirkt im Wasser die Farbe blasser, auch deshalb wird kräftig aufgetragen. „Die mega bunten Augen gibt es aber nicht mehr so. Es ist ein bisschen dezenter geworden“, sagt Bojer. „S“ könnte aber auch für Swarovski-Steinchen stehen, die sich die Sportlerinnen auf die Anzüge kleben. Oder für Schwimmbadproblem. In München müssen die beiden von „Pfütze zu Pfütze“ hüpfen, wie es Bojer sagt. Training in Lehrschwimmbecken.