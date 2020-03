FIFA-Star von Werder eSPORTS : MegaBit: „FIFA E-Sport steckt noch in den Kinderschuhen“

Michael „MegaBit“ Bittner will seinen Titel als deutscher Meister in FIFA 20 verteidigen. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Bremen Er ist einer der besten FIFA-Profis, die es in Deutschland gibt: Michael „MegaBit“ Bittner. Der E-Sportler von Werder Bremen gilt auch beim bevorstehenden VBL Grand Final als einer der Topfavoriten. Der Profi findet auch Worte zur aktuellen Lage der oft kritisierten E-Sport-Disziplin.

Antwort: Man muss dazu sagen, dass FIFA E-Sport noch immer in den Kinderschuhen steckt. Wir sind jetzt im dritten, vierten Jahr, in dem EA sich diesem Thema wirklich annimmt. Die Schritte zur Professionalisierung werden immer größer. Es passiert alles step by step. Dass nicht alles von einem aufs andere Jahr perfekt sein kann, ist klar. In der VBL sind die Verbesserungen in der aktuellen Saison mit einheitlichen Spieltagen und mehr Livespielen im TV-Studio deutlich spürbar.