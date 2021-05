Wasserspringer in Olympia-Form : „Medaillenhamsterei“: Hausding setzt Rekordserie fort

Budapest Wenn es ernst wird, ist auf Patrick Hausding immer Verlass. Seit mehr als einem Jahrzehnt liefert Europas bester Wasserspringer zuverlässig Medaillen. Seine EM-Rekordserie ist atemberaubend.

Schlag auf Schlag verbessert der 17-malige Europameister bei den Titelkämpfen seine Bestmarke und kann den „Riesen-Meilenstein“ Olympia mit einer beruhigenden Erkenntnis angehen: In den schwierigen 15 Monaten ohne Wettkampf wegen der Corona-Pandemie hat der Weltklasse-Wasserspringer nichts an Klasse eingebüßt. „Wenn man über ein Jahr keine Wettkämpfe hatte, nutzt man jede Disziplin und jeden Wettkampf“, sagte Hausding, der auch am Freitag in der Duna Arena wieder kunstvoll ins Wasser eintauchte.