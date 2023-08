EM in Mönchengladbach Medaille für die Hockey-Frauen - „Wir können stolz sein“

Zuvor hatten die 9000 Fans im Hockeypark den Medaillengewinn mit den Spielerinnen ausgiebig gefeiert. „Es ist so schön, dass wir wieder lachen können. Es ist auch schön, eine Medaille um den Hals zu haben - besser als keine“, sagte Selin Oruz, die sich zwei Tage zuvor nach dem bitteren 0:1 gegen Belgien im Halbfinale nicht vorstellen konnte, noch einmal bei der EM zu spielen. „Wir haben diese Emotionen zugelassen und dann so zurückzukommen, ist eine unfassbare Stärke, die uns auch in Zukunft helfen wird“, sagte die 26-Jährige.