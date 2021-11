Schwimmen : Medaille bei Kurzbahn-EM: Magdeburgerin Gose wird Dritte

Kasan Isabel Gose hat für den Deutschen Schwimm-Verband die erste Medaille bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im russischen Kasan erkämpft. Die Magdeburgerin kam über 800 Meter Freistil auf Rang drei.

In 8:10,60 Minuten lag sie nur 0,06 Sekunden hinter der zweitplatzierten Italienerin Simona Quadarella. Der EM-Titel ging an die souverän siegende Russin Anastasia Kirpichnikowa, die in 8:04,65 Minuten anschlug.