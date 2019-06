Italiener siegen gegen Stockholm : Mailand wird Gastgeber der Winterspiele 2026

Lausanne Italienische Olympia-Bewerbung der Modestadt mit Cortina d‘Ampezzo setzt sich mit 47:34 gegen Schwedens Hauptstadt Stockholm durch.

Die Olympischen Spiele kehren in ein klassisches Wintersportland zurück: Mailand und Cortina d‘Ampezzo haben auf der 134. IOC-Session den Zuschlag für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 erhalten. Die italienischen Städte setzten sich mit 47:34 Stimmen recht knapp gegen Stockholm durch – die Wintersport-vernarrten Schweden müssen somit weiter auf die ersten Winterspiele in ihrer Heimat warten. Cortina d‘Ampezzo, wo gestern Abend die Kirchenglocken läuteten, ist zum zweiten Mal nach 1956 Ausrichter.

„Es ist nicht nur für Europa, sondern auch für das IOC ein wertvolles Signal, dass die Olympischen und Paralympischen Winterspiele nun wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der traditionellen Wintersportzentren in Italien sei die erstmalige und konsequente Umsetzung der Agenda 2020, die weniger Kosten und mehr Nachhaltigkeit fordert. „Das wird große Begeisterung in den Stadien selbst, aber auch weit darüber hinaus schaffen und die Akzeptanz der Spiele künftig hoffentlich wieder erheblich verbessern“, sagte Hörmann.

IOC-Präsident Thomas Bach, der sich bei der Wahl seiner Stimme enthielt, hatte nach den Winterspielen in Sotschi (2014), Pyeongchang (2018) und Peking (2022) die Rückkehr in einen traditionellen Wintersportort gefordert. Er fühlte sich daher schon vor der Vergabe als Gewinner, obwohl ein Bewerbungsprozess mit vielen Tiefpunkten hinter dem Internationalen Olympischen Komitee lag. Während die öffentliche Ablehnung Sion, Calgary und Innsbruck alle Chancen kostete, herrschte in Italien für das IOC zuletzt ungewohnte Euphorie.