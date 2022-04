Swim Open in Stockholm : Märtens schwimmt Weltjahresbestzeit

Stockholm Freistilschwimmer Lukas Märtens hat bei den Swim Open in Stockholm eine Weltjahresbestzeit über 200 Meter aufgestellt.

Der 20 Jahre alte Magdeburger siegte in 1:45,44 Minuten vor dem Österreicher Felix Auböck und Danas Rapsys aus Litauen. Tags zuvor war Märtens bereits über die doppelte Distanz in 3:41,60 Minuten so schnell gewesen, wie niemand vor ihm in diesem Jahr und sogar seit 2017.