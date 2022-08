Schwimmen : Märtens bewundert Biedermann: Rennen „zehnmal angeschaut“

Peilt bei der EM in Rom Medaillenerfolge an: Lukas Märtens. Foto: Andreas Gora/dpa

Rom Als Paul Biedermann bei der WM in Rom 2009 seine noch heute gültigen Schwimm-Weltrekorde aufstellte, war Lukas Märtens gerade mal sieben Jahre alt.

Die Rennen des früheren Ausnahme-Athleten kennt der Magdeburger aber trotzdem in- und auswendig. „Ich habe es mir bestimmt zehnmal auf Youtube angeschaut“, sagte der 20-Jährige bei der EM im altehrwürdigen Stadio del Nuoto in der italienischen Hauptstadt. „Wenn ich das irgendwann mal so nachmachen könnte, wäre das natürlich super.“