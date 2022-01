Deutscher Nachwuchsspieler : MADs Reeker nach LEC Debüt: „Ich habe Perkz unterschätzt“

Berlin Als LEC-Neuling musste Reeker mit MAD Lions bei seinem Liga-Debüt direkt gegen Perkz ran - für viele einer der besten europäischen Spieler aller Zeiten. Am Ende wird die Partie zum Traumstart.

Frage: Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten lief die Partie für Sie ja sehr gut. Was geht da in einem vor?

Antwort: Am Anfang war es schon stressig. Ich möchte aber in das Mindset kommen, dass Fehler machen auch in Ordnung ist. Es ist ja nicht so, dass ich ohne Plan in die Partie gegangen bin. Das Matchup war einfach schwierig zu spielen.