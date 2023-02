League of Legends : MAD Lions kämpft sich gegen SK ins Halbfinale der LoL LEC

League of Legends

Berlin MAD Lions hat sich in einer umkämpften Serie in den Playoffs der LEC gegen SK Gaming durchgesetzt. Das Team steht damit im Halbfinale der League-of-Legends-Liga, dort wartet Titelverteidiger KOI.

Die erste Partie lag klar in den Händen von MAD. Doch SK ließ sich nicht unterkriegen und glich die Serie gleich zwei Mal mit einer starken Performance zum 2:2 aus. Im entscheidenden fünften Spiel nutzte MAD dann die Fehler des Gegners aus und zog mit dem Sieg ins Halbfinale der Winter-Saison ein. Für MAD Lions ist die Serie die erste seit der Sommer-Saison 2021, die das Team gewonnen hat.

Trotz der Niederlage ist das Ergebnis für SK das beste seit vielen Jahren: Das letzte Mal hatte es die deutsche Organisation 2015 in die Top Vier der LEC geschafft. „Ich glaube, gerade weil wir eine so junge Mannschaft sind, sind wir sehr motiviert, zu beweisen, was wir können“, sagte SKs Mads „Doss“ Schwartz im Interview nach dem Spiel.