Enttäuschung für LEC-Fans : MAD Lions bei League-of-Legends-WM ausgeschieden

Shanghai Sie galten als Mitfavoriten für die Vorrunde - doch MAD Lions kann die Erwartungen nicht erfüllen. Das spanische Team wird vom türkischen Vertreter SuperMassive nach Hause geschickt.

MAD kam bereits in der Gruppenphase der Play-Ins nicht in den Tritt. Nur knapp rettete sich das Team in einem Tie-Breaker gegen INTZ in die Knockout-Stage, in der sie weiter um den Erhalt im Turnier kämpfen konnten. An das Team, das mit vier Neulingen in das Jahr gestartet war, wurden nach einer überraschend starken Sommersaison hohe Erwartungen bei der WM gestellt.