Rekordchampion : Lurz sieht „sehr gute Chancen“ für Freiwasserschwimmer

Gwangju Rekordweltmeister Thomas Lurz traut dem deutschen Freiwasser-Team zwei Jahre nach der WM-Enttäuschung von Budapest bei den Titelkämpfen in Südkorea wieder weitaus bessere Resultate zu.

„Ich denke, sie haben sehr gute Chancen wie lange nicht mehr. Ich sehe dem positiv entgegen und freue mich darauf, wenn die Athleten etwas gewinnen“, sagte der zwölfmalige Weltmeister aus Würzburg der Deutschen Presse-Agentur. „Außerdem steht die Qualifikation für Tokio an, was extrem wichtig ist.“

Am Samstag (01.00 Uhr MESZ) gibt es im Rennen über fünf Kilometer der Männer die erste Entscheidung der Titelkämpfe in Südkorea. Für Deutschland gehen Sören Meißner und Niklas Frach an den Start. Am Sonntag können Leonie Beck und Finnia Wunram über zehn Kilometer Olympia-Tickets lösen.