WM in London Luke Littler warf schon mit Windeln Pfeile

Die beiden Protagonisten trennen nicht nur fünf WM-Titel, sondern auch 40 Lebensjahre. Van Barneveld (56), schon vor Jahrzehnten Taylors großer Rivale, könnte tatsächlich Littlers Opa sein. Was die Verehrung durch das Publikum im Alexandra Palace angeht, ist der englische Teenie derzeit aber ganz klar die Nummer eins. Die rund 3000 Fans widmen Littler bereits die „Wonderland“-Gesänge, die früher Taylor vorbehalten waren. Immer wieder ertönt zudem lautstark der Sprechgesang: „You go to school in the morning“ (Du gehst morgens zur Schule).