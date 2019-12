Jetzt Abfahrt in Bormio : Luitz will nach Platz zwei wieder durchstarten

Alta Badia Skirennfahrer Stefan Luitz (Bolsterlang) will nach dem zweiten Platz am Montagabend beim Parallel-Riesenslalom in Alta Badia (Italien) im kommenden Jahr wieder durchstarten. „Es tut unglaublich gut“, sagte Luitz, der 2019 kein gutes Jahr hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa