CEV-Cup-Finale Lüneburgs Volleyballer verlieren auch Rückspiel in Polen

Auch in den zweiten Satz startete die SVG, die erstmals in einem europäischen Finale stand, stark. Rzeszow fand aber nun aber immer mehr zu seinem Spiel. „Es ist noch nicht vorbei“, sagte Mittelblocker Matthew Knigge zu seinen Team-Kollegen beim 16:20 in einer Auszeit. Mit einem erfolgreichen Block zum 25:18 sorgte Karol Klos aber für den ersten Europapokal-Sieg der Polen. Im bedeutungslosen dritten Satz wechselten beide Trainer ihre Teams munter durch. Rzeszow nutzte schon den zweiten Matchball zum erneuten 3:0-Erfolg.