Volleyball Lüneburger verlieren Europapokal-Final-Hinspiel

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben das Final-Hinspiel im Europapokal verloren. Der Bundesligist unterlag am Dienstagabend in der LKH-Arena der Hansestadt dem polnischen Top-Team Asseco Resovia Rzeszow mit 0:3 (16:25, 17:25, 21:25). Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag im südostpolnischen Rzeszow statt.