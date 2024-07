Triathlon Lührs verpasst Podest bei Hamburger Weltserien-Triathlon

Der deutsche Olympia-Triathlet Lasse Lührs hat beim Sprintrennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg einen Podestplatz deutlich verpasst. Nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen belegte der für die Olympischen Spiele in Paris nominierte DTU-Athlet aus Bonn nur den 28. Platz in 51:37 Minuten. Bester Deutscher war Henry Graf auf Rang 15 (50:59).