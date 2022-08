Nach zweiter Geburt : Ludwig zu Beach-Comeback: „Rumdaddeln will ich nicht“

Hamburg Etwa vier Monate nach der Geburt ihres zweites Sohnes will Olympiasiegerin Laura Ludwig wieder in das Training für ihr Beach-Volleyball-Comeback starten.

„Anfang September, Mitte September will ich wieder regelmäßig im Sand stehen“, sagte die 36-Jährige in Hamburg anlässlich der Vorstellung ihres Buches „Gold ist eine Glaubensfrage“. „Bis dahin baue ich weiter an meinem Körper“, meinte sie. Ihr derzeitiges ernsthaftes Training sei gerade „ihre zehn Minuten Rückbildungsgymnastik täglich“, sagte sie lächelnd.

Ludwigs Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Ihre neue Partnerin ist Louisa Lippmann. Die 27-Jährige war als Weltklasse-Spielerin in der Halle zu Beginn des Jahres in den Sand gewechselt und dafür nach Hamburg gezogen. Wer die beiden trainieren wird, sei noch offen, sagte Ludwig. „Wir sind in Gesprächen und wir sind am Team feilen.“