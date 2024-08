Neue Herausforderung Ludwig will Aufgabe im Beach-Volleyball übernehmen

Nach ihrem frühen Aus mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Ludwig ihren Rücktritt nach der Saison angekündigt. Bei dem hochklassigen Turnier von Donnerstag bis Sonntag in Hamburg nimmt sie Abschied von der internationalen Bühne. Eine Woche später bestreitet sie mit Lippmann bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorf ihr letztes Turnier.