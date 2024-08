Beach-Volleyball Ludwig und Lippmann schaffen ersten Sieg bei Beach-EM

Zuvor hatten Ludwig und Lippmann den EM-Auftakt in den Niederlanden im deutschen Duell gegen das Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 0:2 verloren. Bei Olympia in Paris waren Ludwig und Lippmann nach drei Niederlagen in der Gruppenphase früh ausgeschieden. Anschließend gab die 38 Jahre alte Ludwig bekannt, nach dieser Saison ihre Beach-Volleyball-Karriere zu beenden.