Beach-Volleyball Ludwig spielt bei Abschiedstour um deutschen Meistertitel

Bei den Männern setzten Nils Ehlers und Clemens Wickler ihren Siegeszug auf dem Weg zum möglichen dritten Titel in Serie ebenfalls fort. Die Olympia-Zweiten gewannen in der Runde der besten acht Teams mit 2:0 (21:17, 21:14) gegen Yannik Ahr/Luis Henrichs und stehen im Halbfinale, das am Sonntag (11.00 Uhr) ausgetragen wird. Gegner sind Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak. Im zweiten Spiel stehen sich in einem Hamburger Duell Philipp Konstantin Huster/Lui Wüst und Max Just/Robin Sowa gegenüber.