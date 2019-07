Beachvolleyball-WM : Ludwig-Kozuch-Versprechen: Für Olympia den Hintern aufreißen

Hamburg Das Versprechen gab die gestürzte Weltmeisterin gleich nach dem bitteren K.o. am Hamburger Beach ab. Die Fans werden im Kampf um einen Olympia-Startplatz 2020 weiter „zwei blonde Damen“ erleben, die sich den Hintern „aufreißen“, verkündete Laura Ludwig.

Auch am Tag danach war der chancenlose Auftritt von Ludwig/Kozuch in der ersten Alles-oder-nichts-Runde gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes noch Thema Nummer eins bei der Weltmeisterschaft am Rothenbaum. „Wir werden ein bisschen was angehen müssen. Aber dazu sind große Meisterschaften ja auch da, um zu sehen, wo man steht“, erklärte Trainer Jürgen Wagner. Der 63-Jährige hatte Ludwig und die inzwischen zurückgetretene Kira Walkenhorst zu Champions bei Olympia (2016) und WM (2017) geführt. „Der Weg ist klar. Aber vielleicht muss man mal einen kleinen Umweg gehen und Korrekturen setzen“, bemerkte Wagner am Donnerstag.