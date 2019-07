Welttour : Ludwig/Kozuch beim Beach-Major in Wien in Hauptrunde dabei

Sind beim Beachvolleyball-Major in Wien in der Hauptrunde dabei: Laura Ludwig (r) und Margareta Kozuch. Foto: Christian Charisius.

Wien Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind beim Major-Turnier der Beachvolleyballer in Wien in der Hauptrunde dabei. Das Nationalteam aus Hamburg setzte sich in zwei Qualifikationsrunden durch.

Von dpa

Zuletzt gelang gegen das griechische Duo Arvaniti/Karagkouni ein knappes 2:1 (22:24, 21:18, 15:13). Die Gruppenphase eröffnen Ludwig/Kozuch gegen die Schweizer Kombination Tanja Hüberli und Nina Betschart. Auf der Wiener Donauinsel hatte Olympiasiegerin Ludwig mit ihrer damaligen Partnerin Kira Walkenhorst 2017 den WM-Titel erkämpft.