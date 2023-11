League-of-Legends-WM LoL-Worlds-Finale 2024 kommt nach London

Seoul · Nach dem Mid-Season Invitational in diesem Jahr wird auch das Finale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft 2024 in London ausgetragen werden. Wie Veranstalter Riot Games mitteilte, findet der Höhepunkt der „größten E-Sport-Veranstaltung der Welt“ in der Arena „The O2“ am 2. November 2024 statt.

19.11.2023 , 08:30 Uhr

Das Finale der League of Legends Worlds kommt nach London. Foto: Riot Games/dpa

„Londons mit seiner reichen Geschichte und modernen Metropolis ist der perfekte Hintergrund für die größte Bühne in unserem Sport“, sagte Naz Alateha, Global Head of LoL Esports in einer Mitteilung. London sei eine der führenden Städte für den E-Sport, zitiert die Meldung den Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan. „Ich werde weiterhin alles tun, was ich kann, um die Entwicklung und das Wachstum des E-Sports in London zu unterstützen, während wir ein besseres London für alle schaffen.“ Ein konkretes Datum für den Ticketverkauf sowie die weiteren Städte, in denen die Worlds 2024 stattfinden, wurde noch nicht mitgeteilt. Die letzte LoL-WM in Europa fand pandemiebedingt 2021 in Island statt. Zuvor gastierte das Worlds-Finale 2019 in Paris. © dpa-infocom, dpa:231119-99-00775/2

(dpa)