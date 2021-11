Worlds-Finale gegen Damwon : LoL-Weltmeister EDG: „Anstrengungen haben sich gelohnt!“

Reykjavik Im Final-Showdown bei den LoL-Worlds steht für Damwon und Edward Gaming viel auf dem Spiel. Die Serie ist so spektakulär wie lange nicht, am Ende wird mit EDG aus China ein neuer Weltmeister gekrönt.

In einem aufregenden Finalspiel hat sich Edward Gaming zum neuen Weltmeister in League of Legends gekrönt. Das chinesische Team kam in der spektakulären Serie gegen den letztjährigen Weltmeister Damwon aus Korea von einem Rückstand zurück und holte sich seinen ersten Titel.