Nach turbulentem Jahr : LoL-Superstar Doublelift beendet Spieler-Karriere

Los Angeles Die nordamerikanische League-of-Legends-Liga LCS verliert ihren Veteranen: Doublelift hat sein Karriereende angekündigt. Seine Leistungen in diesem Jahr glichen einer Achterbahnfahrt.

Nordamerikas Superstar Yiliang „Doublelift“ Peng beendet seine Spieler-Karriere in League of Legends. Wie der 27-Jährige via Twitter mitteilte, werde er nun ein neues Kapitel in seinem Leben starten - ohne dies näher auszuführen.