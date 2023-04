Startet nicht mehr für Fnatic LoL-Starspieler Rekkles wechselt auf Supportrolle

Schon vor der Saison hatte sich Rekkles Medienberichten zufolge bei Teams als Support ins Spiel gebracht. Zwei Splits später entschied er sich nun zum Positionswechsel, den er aber in einem neuen Team vollziehen muss. Fnatic verkündete auf Twitter, in Zukunft ohne Rekkles zu starten und einen neuen Botlaner verpflichten zu wollen. Die britische Organisation hat in diesem Jahr bisher historisch schlechte Leistungen in der LEC eingefahren.