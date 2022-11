Nach Spekulation um Zukunft : LoL-Star Faker unterschreibt wieder bei T1

Seoul Lee „Faker“ Sang-hyeok bleibt bei T1 in der koreanischen League-of-Legends-Liga. Nach großen Spekulationen unterschrieb der Starspieler einen neuen Dreijahresvertrag.

Nach der Niederlage im Finale der diesjährigen WM hatte Faker öffentlich das Auslaufen seines Vertrags verkündet, was auch Spekulationen über einen möglichen Wechsel etwa nach Nordamerika oder China ausgelöst hatte. Da solche Ankündigungen in der südkoreanischen Szene aber üblich sind, um in Verhandlungen auf höhere Gehälter zu pokern, galt ein Abgang von Anfang an als unwahrscheinlich.