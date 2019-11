Von EU zu NA : LoL-Spieler Broxah wechselt von Fnatic zu Team Liquid

Berlin Das Transferkarussell dreht sich im professionellen League of Legends: Erste Teams geben Abgänge und Neuzugänge bekannt. Darunter ist auch Fnatics Broxah, der von Europa nach Nordamerika geht. Ein deutscher Spieler findet ebenfalls ein neues Zuhause.

„Meine Zeit bei Fnatic ist zu einem Ende gekommen“, schrieb Broxah in einem Statement. Zwar habe er in seiner Zeit bei der Mannschaft in der europäischen Liga LEC viel gelernt. Allerdings habe das Team im vergangenen Jahr nicht richtig zusammengefunden. Es sei nun der richtige Moment, zu wechseln.