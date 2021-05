Cloud9 draußen : LoL-„Rumble Stage“ endet: MAD Lions im MSI-Halbfinale

Reykjavik Mit einem Sieg gegen den chinesischen Titelanwärter RNG hat sich MAD Lions seinen Platz im Halbfinale des MSI gesichert. Cloud9 ist nach einer Niederlage gegen Pentanet dagegen schon ausgeschieden.

MAD Lions stehen in den Playoffs des internationalen League-of-Legends-Turniers Mid-Season Invitational. Der europäische Meister besiegte am letzten Tag der „Rumble Stage“ den chinesischen Vertreter Royal Never Give Up und hat damit noch die Chance auf den Titel.