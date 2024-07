Start der Sommerspiele Lohnt ein Last-Minute-Trip zu Olympia nach Paris?

Empfohlen wird die Anreise mit dem Zug. Von diversen deutschen Städten gibt es Zugverbindungen direkt in die französische Hauptstadt. Verbindungen nach Paris seien in den Sommermonaten grundsätzlich sehr beliebt, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn dazu mit. In diesem Jahr sei die Nachfrage aufgrund der Olympischen Spiele in Paris zusätzlich gestiegen. Für Verbindungen in Randzeiten, beispielsweise in den Abendstunden, seien in vielen Fällen jedoch noch Tickets zu günstigen Preisen verfügbar.