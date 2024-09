Spiele in Paris Lohn für Leben im Auto: Badmintonspieler will Medaille

Nach dem Viertelfinal-Coup über 103 Minuten gegen den 24 Jahre alten Chinesen Yang Tong („Alle meine Kinder sind älter als er“), ist der querschnittgelähmte Wandschneider noch ein Erfolg vom Finale entfernt. „Die Medaille will ich unbedingt“, erklärte er. Sein Gegner in der Runde der besten Vier wird erst am Sonntagmorgen ermittelt.