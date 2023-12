Darts Littlers Reise geht weiter: Mit 16 ins WM-Viertelfinale

Teenie-Sensation Luke Littler ist dem WM-Titel in London einen weiteren Schritt nähergekommen und hat Darts-Haudegen Raymond van Barneveld deutlich besiegt. Der 16 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen „The Nuke“ (Die Atombombe) gewann das Achtelfinale klar mit 4:1 und warf den fünfmaligen Champion damit aus dem Turnier. In der Runde der letzten Acht trifft Littler an Neujahr auf den Nordiren Brendan Dolan. Dieser hat nacheinander die früheren Titelträger Gerwyn Price (Wales) und Gary Anderson (Schottland) besiegt.