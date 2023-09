Sportpolitik Litauens Präsident entzieht Eistänzerin Staatsbürgerschaft

Eine Einladung zu der Kommissionssitzung, in der über den Entzug entschieden wurde, hatte Drobiazko ausgeschlagen. Stattdessen veröffentlichte sie unter der Woche einen offenen Brief. Darin schrieb sie, dass sie nicht an russischer Propaganda beteiligt sei, sondern mit ihrem Mann das „Licht der Kultur und des Guten“ bringe. Darauf hatte Nauseda schon vor seiner Entscheidung entgegnet: „Ich denke, dass Menschen, die das Licht der Kultur und des Guten mit den Stiefeln des Angreifers tragen wollen, dies auch weiterhin tun sollten - ohne die Staatsbürgerschaft der Republik Litauen.“