Dota 2 Liquid kämpft sich gegen Talon ins TI-Halbfinale

„Es fühlt sich surreal an“, sagte Liquids Coach William „Blitz“ Lee im Interview nach dem Match. „Es ist sehr schwer, meine aktuellen Emotionen zu beschreiben.“ Obwohl das Ergebnis deutlich ist, waren die Spiele hart umkämpft. Liquid holte in beiden Partien ein schnelles First Blood, Talon schlug jedoch immer zurück. Erst am Ende überzeugte das westeuropäische Team mit besseren Teamkämpfen.