European League of Football : Liga-Chef hofft auf 300.000 Zuschauer in Football-Saison

Liga-Chef hofft auf 300.000 Zuschauer in Football-Saison

European League of Football

Zeljko Karajica ist der Geschäftsführer der European League of Football. Foto: Michael Hundt/dpa

Berlin- Die zweite Saison der European League of Football im American Football soll nach Hoffnung von Liga-Chef Zeljko Karajica für ein deutliches Zuschauerwachstum sorgen.

„Ich gehe davon aus, dass wir 300.000 Tickets für die 75 Spiele knacken werden - für eine Liga, die es vor zwölf Monaten noch nicht gab. Wir werden deutliche Sprünge erleben“, sagte Zeljko Karajica der Deutschen Presse-Agentur. Die zweite Spielzeit beginnt am 4. Juni. In der Vorsaison waren unter Corona-Bedingungen und bei vier Teams weniger gut 90.000 Zuschauer in den Stadien.