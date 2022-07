League of Legends : Liga-Aussteiger Misfits bezwingt Rogue in der LoL-Liga LEC

Liga-Aussteiger Misfits bezwingt Rogue in der LoL-Liga LEC

League of Legends

Misfits um den Deutschen Irrelevant hat Tabellenführer Rogue in der LEC geschlagen. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Für Misfits geht es nach dieser Saison in der LoL-Liga LEC nicht mehr weiter. Doch das trübt die Performance nicht: Gegen Rogue spielt Misfits auf und schlägt den Tabellenführer.

Ausstieg besiegelt und trotzdem gewonnen: Misfits hat Tabellenführer Rogue in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC in einer umkämpften Partie bezwungen. Erst ein paar Tage zuvor wurde bekannt, dass Misfits seinen Platz in der LEC verkauft.