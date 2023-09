WM in Belgrad Lichtblick für Ruderer: Doppelvierer bucht Paris-Ticket

Die Ansprüche der über Jahrzehnte als Medaillengaranten bekannten Ruderinnen und Ruderer sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Wie schon bei den vergangenen Titelkämpfen in Tschechien überwog auch in der serbischen Hauptstadt bisher der Frust. Mit dem Männer-Doppelvierer war nur ein DRV-Boot in den am zweitletzten WM-Tag ausgetragenen sieben Endläufen der olympischen Klassen vertreten. Die Crew um Schlagmann Moritz Wolff kam aber nicht über Rang sechs hinaus.