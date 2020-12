VBL Club Championship : Leverkusen protestiert wegen technischer Fehler in FIFA VBL

Leverkusen protestiert wegen technischer Fehler in FIFA VBL

Berlin Einen Spieltag zum Vergessen erlebte Bayer Leverkusen in der VBL. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist das Team aus den Playoffrängen gerutscht. Der Spieltag könnte jedoch ein Nachspiel haben.

Absturz statt Aufholjagd: Am achten und neunten Spieltag der VBL-Saison konnte sich das Team von Bayer 04 Leverkusen nur einen von 18 möglichen Punkten sichern. Jedoch konnte das Spiel gegen den 1. FC Köln beim Stand von 0:6 nach Punkten problembedingt nicht beendet werden.

„Aufgrund der technischen Probleme im gestrigen VBL-Spiel gegen Köln haben wir Einspruch in die Wertung des Spieltags eingelegt“, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der Leverkusener auf Twitter. Der Ausgang war zunächst offen.