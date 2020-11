Virtual Bundesliga : Leverkusen, Gladbach überzeugen bei Auftakt der FIFA 21 VBL

Berlin Die neue Saison der Virtual Bundesliga hat begonnen. Während die E-Sportler von Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach überzeugen, kassiert Titelverteidiger Werder Bremen eine Schlappe.

Nach den Partien der Nord-West-Division am Dienstag spielen am Mittwoch die Teams der Süd-Ost-Division. Hintergrund ist der neue Modus der VBL Club Championship. Anstelle einer eingleisigen Liga treten die 26 Teams in zwei Staffeln mit je 13 Teams in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Am Ende der Saison treffen die besten Mannschaften beider Staffeln bei einem Finalturnier aufeinander.