Biathlon : Lesser steht im Aufgebot für die WM in Antholz

Antholz Mit Arnd Peiffer und Denise Herrmann an der Spitze sind insgesamt elf Biathleten für die WM in Antholz vom 13. bis 24. Februar nominiert worden. Das teilte der Deutsche Skiverband am Mittwoch mit. Auch ohne erfüllte WM-Norm ist Ex-Weltmeister Erik Lesser bei den Titelkämpfen dabei.

