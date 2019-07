Schwimm-WM in Südkorea : Beck bestätigt ihr Olympiaticket

Leonie Beck darf mit ihrer WM-Bilanz mehr als zufrieden sein. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Yeosu Freiwasser-Schwimmerin holt WM-Bronze über fünf Kilometer. Wasserballer schlagen Brasilien mit 15:8.

Als Leonie Beck nach fünf Kilometern und packendem Endspurt mit den Fingern anschlug, spielte die Anzeigetafel verrückt. Auf Platz zwei leuchtete der Name der Freiwasserschwimmerin auf – WM-Silber. "Das war falsch, das wusste ich", sagte sie. Plötzlich verschwand sie ganz aus den Medaillenrängen. Gut zehn Minuten lang tigerte die 22-Jährige nervös im Ocean Park in Yeosu hin und her, bis die Durchsage kam: Bronze für Beck – zeitgleich mit der Amerikanerin Hannah Moore.

"Ich habe mit den Fingerspitzen angeschlagen, deshalb war ich mir überhaupt nicht sicher", berichtete die Würzburgerin, die sich drei Tage zuvor über die doppelte Distanz als Neunte für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert hatte. "Die WM ist supergut gelaufen für mich", resümierte Beck nach dem Sieg der Brasilianerin Ana Marcela Cunha erleichtert. Nach dem Triumph von Florian Wellbrock und Bronze von Rob Muffels über zehn Kilometer war es bereits das dritte Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) an vier Freiwasser-Tagen. "Das ist der absolute Hammer", meinte Beck, "die deutschen Schwimmer sind wieder in der Weltspitze angekommen." Und es könnte nicht die letzte Medaille gewesen sein – in der Nacht zu Donnerstag fand die gemischte 4x5-Kilometer-Staffel mit Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Bronze-Gewinner Rob Muffels statt, am Freitag will der Saarbrücker Andreas Waschburger über die 25 Kilometer möglichst weit vorne landen.