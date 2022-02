Tabellenführer : Leipzig verliert überraschend in FIFA VBL Club Championship

Leipzig verliert überraschend in FIFA VBL Club Championship

Nach 18 Spieltagen der VBL Club Championship stehen Leipzig und Werder Bremen an den Spitze ihrer Divisionen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin- Trotz durchwachsener Leistungen bleibt RB Leipzig Spitzenreiter der Süd-Ost-Staffel der VBL Club CHampionship. Zeitgleich profitiert Werder Bremen vom Patzer von Hannover 96 in der Nord-West-Staffel.

Heidenheim patzt im Playoff-Rennen

Für den amtierenden Meister vom 1. FC Heidenheim folgte später die kalte Dusche gegen die SpVgg Greuther Fürth. Nicht einen Zähler konnte das Team gegen die Franken holen (0:1; 1:3; 1:2). Zu wenig für Heidenheim, die auf dem achten Platz in der Süd-Ost-Staffel liegen.

In der Tabelle direkt davor steht Hertha BSC. Nachdem die Berliner den bis dato Tabellenzweiten vom FC Ingolstadt besiegen konnten (1:0; 2:0; 3:2), setzte es eine Pleite gegen den Playoff-Konkurrenten aus Darmstadt (0:1; 4:0; 2:3). Dadurch ziehen die Lilien in der Tabelle an Hertha vorbei und sind Sechster.