Virtual Bundesliga : Leipzig und Augsburg mit Remis, Schnee beeinflusst FIFA VBL

Berlin Das Topspiel der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga zwischen Leipzig und Augsburg endet ohne Sieger. Derweil steckt der amtierende Meister Werder Bremen weiter in der Krise. Und auch der Wintereinbruch mischt die Spieltage auf

„Wir sind ganz zufrieden, weil Augsburg keine Punkte aufgeholt hat“, sagte RB-Profi Richard „Der_Gaucho10“ Hormes mit Blick auf die Tabellen in einem Video auf dem Twitter-Account der Leipziger. Die Sachsen führen nach den Spieltagen 17 (7:1-Sieg nach Punkten gegen Eintracht Frankfurt) und 18 mit 109 Punkten weiterhindie Tabelle an. Die Schwaben sind mit 81 Zählern auf dem dritten Platz.

Spannung gibt es im Kampf um die Playoffplätze: Mit zehn Punkten aus zwei Spielen gegen Heidenheim (3:6 nach Punkten) und Nürnberg (7:1 nach Punkten) hat sich der 1. FSV Mainz 05 in der Tabelle an der TSG Hoffenheim vorbei auf Platz sechs geschoben. Es ist der letzte Platz, der zur Teilnahme am Meisterschaftsturnier am Saisonende berechtigt.