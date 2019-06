Leichtathletik : Zehnkämpfer Freimuth beendet vorzeitig seine Saison

Köln Zehnkampf-Vizeweltmeister Rico Freimuth (Halle/Saale) hat seine Saison beendet und auf dem Weg zurück zur Weltspitze einen Rückschlag erlitten. Der 31-Jährige postete auf Instagram ein Bild, das ihn völlig erschöpft auf einer Laufbahn liegend zeigt.

Dazu schrieb er: "Ich bin nicht in der Lage, in diesem Jahr Wettkämpfe zu bestreiten. Meine Saison ist vorbei." Damit findet die WM in Doha (28. September bis 6. Oktober) ohne Freimuth statt. Bereits 2018 hatte er seine Saison wegen "mentaler Müdigkeit" vorzeitig beendet. Vor vier Wochen gab er beim Meeting in Götzis nach drei Disziplinen auf.